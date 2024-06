Jefryn Macías declara abiertamente su amor por Motagua: “Me gustaría llegar”

Ante las preguntas del comunicador, cuyas interrogantes fueron “¿siempre fuiste Motagua?” y “¿Siempre quisiste jugar en Motagua?”, Jefryn Macías respondió de forma escueta y con cierta timidez con un “sí”.

“Claro (que le gustaría jugar en Motagua), siento que... es que mi papá era un loco por Motagua, no se perdía un partido del club, iba a todos los partidos al estadio y me crecí en ese ambiente, ya es el corazón ahí, por eso digo que sí porque está en los planes, me gustaría llegar a Motagua”, afirmó.

En la misma entrevista, el jugador de 20 años que ha disputado 62 partidos en Liga Nacional y ha anotado 5 goles, contó que hizo una pretemporada con el club capitalino cuando solo tenía 16 años, pero no se quedó.

“Fui a reservas de Motagua en 2019 y lastimosamente no me quedé, me acuerdo de las palabras que me dijo mi papá que mejores oportunidades iban a salir, luego lo llamaron que UPN iba a realizar unas visorías”, decía.