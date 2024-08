Jeaustin Campos habla sobre Olancho, la ventaja que tienen y los fichajes del Real España

Sensaciones tras comenzar el torneo con dos victorias consecutivas

“La idea era intentar puntuar, sabemos que por múltiples situaciones el equipo está en construcción, tratamos de tener una idea de juego, sobre todo, empezando por la parte defensiva. Hay que seguir así, no nos vamos a ilusionar pensando más allá del siguiente partido, pero lo más importante es que vamos ganando y capitalizando ciertos aspectos. Siempre habrá áreas de mejoras, estamos consciente que al equipo le falta todavía, no sé si mucho, pero sí le falta, sobre todo en algunas asociaciones y automatizaciones con la pelota. Lo más importante es que estamos corrigiendo errores ganando, lo que te da mucho más confianza”.

Valla invicta, el mayor mérito de Campos

“El no haber recibido gol es de las cosas positivas, hemos pasado dos exámenes fuertes en la parte defensiva. Los equipos se arman de atrás para adelante y es lo que se ha reflejado. No digo que estamos en deuda, si lo tenemos trabajado y no lo hacemos, allí sí, pero entendemos que ocupamos una mejora con la pelota, y eso no es solo con los delanteros o mediocampistas, sino también con la salida, pues nuestro primer delantero es ‘Buba’ López”.

¿Otro extranjero le corta oportunidad a los hondureños?

Yo no veo extranjeros ni nacionales, los que tengan que jugar lo van a hacer. Si ves la parte de fútbol, Dupuy viene en el puesto de Sebastián (Hernández), son dos extranjeros que van a competir, no le estamos quitando la oportunidad a nadie. Hay duplas como la de Darlín Mencía y Franklin Flores, Devron está allí, Tatum va a competir con Aparicio. Entiendo la cuestión de los jóvenes, son muchachos que hay darles minutos, pero será cuando el equipo esté en un mejor nivel de confianza, no solo darle por darle ya que los podríamos exponer. En mi trayectoria, he debutado a chicos de 16, 17, 18 años, pero siempre si les damos las armas necesarias. Ocupamos que los de experiencia agarren la manija y los jóvenes tomen minutos cuando estemos convencidos que nos van a ayudar.