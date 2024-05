Jeaustin Campos “Mi ADN siempre ha sido competir en lo más alto”

Las horas necesarias para estar claro con los objetivos, las áreas de mejoras y las cosas que nosotros como cuerpo técnico queremos. No es un secreto que lleva algunas temporadas intentando campeonizar y no ha podido, hablé con varias gentes del club y vamos en la misma línea de objetivos.

Es una vara muy alta porque Hernán Medford es casi un hermano mío y fue campeón. Cuando fui localizado por Real España hablé con él y me explicó la ciudad, lo de la afición, me habló de la junta directiva y fue lo que me terminó de convencer. También me dijo que había un lindo espacio para poder trabajar agosto.

Yo tengo una fórmula: Disciplina, esfuerzo, trabajo y talento, el talento es lo último, la disciplina en todo aspecto, el esfuerzo porque siempre debe estar, el trabajo nunca debe faltar y al final el talento sin esas tres de antes no sirve. A todas esas les agregaría la pasión, todo eso al menos a mí me ha dado resultados. Soy muy exigente en los entrenamientos, trato de que todo sea perfecto y no ajusta para llegar a la perfección, pero sí para rozarla. Quiero lograr que los muchachos identifiquen su 100%.

En Honduras hay un caso similar al suyo. Pedro Troglio va por su octavo título con Olimpia y es el hombre a vencer, ¿Lo incentiva eso?

Se me llenan los bolsillos de envidia de la buena y ojalá podamos contribuir en Real España con algo parecido. Me parece que Pedro es un enorme entrenador y aquí en Costa Rica nos hemos dado cuenta de su trabajo. Las cosas buenas hay que emularlas, mi respeto máximo para él, también está Diego Vázquez que ha ganado mucho con el Motagua, es un gran reto competir, sacar las espadas, de la manera más leal y honesta posible con estos dos grandes profesionales y con todos que a muchos no los conozco.

La afición de Real España se ha ilusionado al ver su palmarés ¿qué les puede decir?

Retribuirle todo eso en los campos. Quiero decirles que pondré al servicio del club toda mi experiencia, todo mi talento y mi capacidad, aunque si bien es cierto que el entrenador es la cabeza de la parte deportiva, necesitamos esos pulmones de parte de los futbolistas. Espero que los muchachos capten y se convenzan de la idea que queremos y como familia cumplir los objetivos.

Será el técnico número 15 en la nueva gestión de la directiva y muchos dicen que Real España es una silla eléctrica ante la enorme sequía, ¿qué opina de ese reto?

Todos los equipos son parecidos, en Costa Rica hay sillas que tienen bombas atómicas, no hay problema con eso porque sabemos de las buenas intenciones, pero el desarrollo del trabajo es lo que va a marcar la pauta. A mí me ha pasado ganar un Penta campeonato y al siguiente torneo perder en semifinales. Si todos estamos bajo el mismo objetivo, nos vamos a entender bien.

Con la información que ya tiene y los videos que ha logrado ver del actual plantel, ¿qué expectativa le ha dejado?

Me gustó mucho la manera en como compitieron en el partido de vuelta en Tegucigalpa, hicieron un muy buen partido, obviamente que hay unas áreas de mejora, que por respeto al anterior cuerpo técnico no es algo leal que yo lo pueda decir aquí. En la pretemporada las vamos a estar detectándolos para tener resultados más directos a lo que se necesita la próxima temporada.

¿Planea hacer movimientos?

Sigo viendo videos de los partidos. La planilla a través del torneo se ha cambiado mucho y me quedo con que en los últimos juegos se compitió bien, pero si habría que hacer algún movimiento hablaremos con Elías Burbara y la junta directiva, si es necesario.

¿Cuál es ese estilo de juego que a Jeaustin Campos le gusta?

Siempre he intentado por mi naturaleza tener equipos agresivos, intensos y con la posesión de la pelota idónea; no soy tan romántico, tampoco de que la salida debe ser tan bonita de que hay que hacer 50 pases para llegar hasta la portería contraria. Más que un juego bonito es un juego correcto de mucha disciplina táctica. He jugado al 3-5-2, al 4-3-3 y al 4-4-2 soy muy flexible en los sistemas y me gustan mucho los jugadores polifuncionales.

Para cerrar le quería consultar sobre el episodio en el que estuvo enredado, ¿cómo quedó ese tema?

Mis abogados no me permiten ahondar sobre el tema, pero ese fue un tema más político que otra cosa, intentaron dañar un poco mi imagen, ya todo está resuelto. Anularon la sentencia y la resolución que estaba en mi contra, eso habla claro. No la pase bien, no se lo deseo a nadie, por como se dieron las cosas. Ya está y hay un final feliz.

Yo tengo un carácter fuerte, pero de ahí a pasar a otras cosas, no me podría arrepentir de algo que no hice y como lo decía por aquí, yo no he ganado tantos campeonatos maltratando jugadores. Me parece ilógico.