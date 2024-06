Islas Caimán no se presenta a juego y los puntos no han sido otorgados a Cuba ¿Por qué?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de finalizadas las dos primeras jornadas de la segunda ronda de la eliminatoria para las selecciones de la Concacaf, el panorama luce con incertidumbre tras la polémica entre Cuba e Islas Caimán.

Después que Caimán no se presentara al duelo ante los cubanos, la Concacaf no se ha pronunciado al respecto, donde se debería haber otorgado los puntos, pero no.

La última publicación que ha hecho la Concacaf en su red social de X y en su página web, el duelo entre estas dos selecciones no se ve reflejado y aún a Cuba no se le suman los tres puntos que debería tener sin jugar.