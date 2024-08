Humberto Rivera anuncia su posible retiro del fútbol: “Esto es muy sacrificado”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En un momento donde el equipo Potros del Olancho FC se encuentra en una situación complicada en el Apertura 2024, es su director técnico José Humberto Rivera quien da la cara y explica lo motivos del bajón futbolístico. El cuadro olanchano se ubica en la octava posición de la clasificación con cinco unidades de 15 posibles, etapa que empieza a incomodar a sus aficionados y posiblemente a la directiva pampera. El timonel de 59 años de edad sorprendió en su charla con EL HERALDO, previo a enfrentar a Génesis por la sexta fecha del torneo, al asegurar que ya pasa por su mente retirarse de los banquillos de forma profesional.

La entrevista completa con el profesor Humberto Rivera:

¿Cómo valora a su equipo en estas primeras cinco fechas del torneo? Nosotros en particular nos preocupa la situación en la cual se encuentra Olancho FC, ya que en nuestra planificación no se estaba previsto que el equipo se encontrara en la situación que está en la tabla de posiciones, porque siento que es paja la cantidad de puntos que tenemos, de 15 posibles, solo tenemos 5 puntos, lo que significa que es un mal inicio que ha tenido el equipo. Desafortunadamente no se han dado los resultados, seguimos con la misma situación de no anotar goles, es el equipo que menos goles recibe, pero igual el que menos anota, particularmente siento que no era lo que nosotros como cuerpo técnico, jugadores, junta directiva y aficionados esperaba del tema rendimiento de Olancho de las primeras cinco fechas se diera. ¿Cree que los fichajes que llegaron no se han adaptado a su estilo de juego? Los jugadores que actualmente están jugando, el caso de Elison, Henry, Juan Ángel, Joanderson, han rendido en sus respectivas posiciones, desafortunadamente no hemos podido encontrar la manera en cómo los delanteros se encuentren en la zona ofensiva, en cuanto es la finalización con el gol, pero siento que en base al trabajo se van a ir adaptando a los demás jugadores que todavía no han tenido la oportunidad porque sabemos que son jugadores muy importantes, y esperamos que en el transcurso del torneo le rindan al equipo de la mejor manera.

¿Con esta plantilla puede competirles a los grandes y porqué no volver a una final? Sí, nosotros tenemos un equipo muy fuerte, un equipo competitivo, sabemos que no ha sido el mejor inicio en cuanto a lo que es el torneo, pero confiamos en la capacidad de cada uno de los jugadores, y nosotros nunca vamos a dejar de aspirar, mientras la posibilidad esté ahí, vamos a estar con la misma mentalidad de estar en los primeros lugares. De recordar que la tabla de posiciones está apretada, nosotros ganamos el próximo sábado y estamos en zona de calificación, entonces en cuanto a eso, el equipo nunca va a dejar de aspirar, siempre está vivo, está latente el hecho de querer estar en los primeros lugares. ¿Cuál fue la razón por la que Matheus Vieira rescindió el contrato con el equipo, fueron problemas personales o definitivamente el jugador no era lo que se pretendía? El problema de Matheus fue familiar, él lo expresó tanto al cuerpo técnico, como a la junta directiva de que tenía problemas en su país, con su familia, pero yo siento que Matheus es un muy buen jugador, jugó casi todos los partidos a excepción de uno, lastimosamente tuvo ese problema, porque nosotros confiamos en la capacidad del jugador. ¿Cuál sería su análisis previo a enfrentar a Genesis en casa? Genesis ha sido un equipo competitivo, muy bien dirigido, sabemos que no va a ser nada fácil porque también es uno de los equipos que mejor se defiende en la Liga Nacional. Olancho y Génesis no son equipos de tabla media hacia abajo, siempre hemos sido equipos que hemos peleado, Olancho siempre ha estado, desde que entró a la Liga Nacional, en la liguilla, al igual que Génesis, son equipos que compiten y esperamos que el próximo sábado sea un partido abierto, que los dos equipos jueguen, y esperamos que al final de los 90 minutos Olancho FC se alce con la victoria. ¿Considera una revancha el duelo ante los de Tilguath por lo que paso el torneo anterior que los dejo eliminados en el repechaje? Nosotros no lo vemos como una revancha, es un partido en el cual son torneos completamente diferentes y lo que sí, es mis jugadores son conscientes que tenemos que sumar de tres y más estando en nuestra casa, nosotros en particular no lo estamos viendo como una revancha, sino que un partido que tenemos que ganarlo en nuestra cancha. Tenemos claro que va a ser un partido complicado, partido difícil. ¿Si pierde ante Genesis estaría en riesgo su continuidad como DT en Potros? Esas son decisiones administrativas, en la cual hay una junta directiva que es la que toma las decisiones, si bien es cierto que los entrenadores vivimos de resultados, pero en lo particular no nos preocupa porque confiamos en la capacidad de cada uno de los jugadores, y siento que a partir del sábado, Olancho FC va a empezar a sumar puntos y más estando en nuestra casa, lo que sí la junta directiva tiene claro que esto es un proceso en el cual nosotros tenemos jugadores nuevos, los cuales se están adaptando, y es que Olancho no es que ha estado jugando mal del todo. Lastimosamente no se ha podido anotar goles en la zona ofensiva, nosotros perdimos dos juegos 1-0, empatamos dos 0-0 y eso significa que en la zona defensiva andamos bien, y lastimosamente tenemos cuatro partidos que no hemos podido anotar ni un tan solo gol en este torneo, entonces eso sí preocupa, pero lo demás en cuanto estabilidad Dios lo que nos tiene preparado en nuestras vidas y todo se dará en su momento y ojalá que el próximo sábado Olancho FC empiece a sumar de tres.

¿Se siente respaldado por sus jugadores, y así ganar el partido que se viene? Siempre nos hemos llevado bien con los jugadores, dialogamos con ellos, lo hacemos con los jóvenes, jugadores experimentados y los que han llegado recién al equipo, entonces siento que nosotros tenemos el respaldo 100% de los jugadores a pesar de que unos no están jugando, pero son situaciones técnicas en las cuales uno toma de quién juega o no. ¿Qué opinión le merece las últimas decisiones arbitrales, cree que la Liga Nacional debe hacer un esfuerzo en implementar el VAR lo antes posible? Es difícil opinar en cuanto a los árbitros, porque nosotros hemos sido perjudicados, pero en lo particular no me gusta hablar del arbitraje porque no es mi campo. Porque si hablo eso implicaría un castigo que nosotros como entrenadores, sabemos que (errores arbitrales) eso se está dando, lastimosamente, pero así es, y sí siento que es necesario que el VAR viniera a nuestro país, pero que eso sí, que las personas que lo van manejar sean personas capacitadas y que tengan el menor margen en lo que son los errores. Y que no vayan a venir a favorecer solo a lo equipos grandes, por lo general casi siempre se da, independientemente que la tecnología está muy avanzada, siempre se cometen errores y aun así existiendo el VAR. ¿Ha habido un cambio en nuestra liga o hemos retrocedido aún más? Este torneo es bien complejo, yo antes de ser entrenador de Liga Nacional, nunca había visto una tabla tan apretada como está ahorita, porque todos los equipos se han armado bien, todos están competitivos, lo que sí es que en rendimiento no es lo que debería de ser en equipos profesionales. Por situaciones de las malas canchas que tenemos en nuestro país y la otra es que a veces los entrenadores somos mezquinos, resultadistas y no brindamos espectáculos, yo siento que los factores de mezquindad por parte de nosotros los entrenadores y el factor de las malas canchas no se pueden brindar buenos partidos de futbol. ¿Cómo puede el futbol hondureño volverse competitivo y no fracasar en los torneos internacionales? Son situaciones bien difíciles, porque lastimosamente el Marathón ya quedó fuera de las competencias internacionales, Olimpia está a punto de pasar por la misma situación y eso es preocupante, que equipos de otros países no estén superando en cuanto a eso. Cuando se maneja y se dice la Liga Nacional de nuestro país es la mejor de Centroamérica, pero ya la realidad es otra, entonces yo siento que lo que se debe hacer es tener procesos a nivel de todos los equipos en sus bases, como por ejemplo en las reservas que no participen refuerzos sino que se deben jugar con los jugadores que están en la reglamentaria para competir en las reservas, igual con las selecciones menores que hayan procesos y que se respete y darle seguimiento, pero aquí pasa todo lo contrario. Mire la Sub 17 queda eliminada de un mundial y adiós los jugadores, no vuelven a aparecer, al igual con la Sub 20 quedamos eliminados por Cuba, y los jugadores no se saben si están o no activos en los equipos de Liga Nacional. Esperemos que Olimpia y Motagua clasifiquen a la siguiente etapa del torneo centroamericano. ¿Si le ofrecen alguna selección juvenil aceptaría el reto o cree que no hay apoyo para los DT nacionales? A decir verdad, nunca he pensado en formar parte de un cuerpo técnico en cuanto lo que es una selección por varias razones; falta de apoyo, en cuanto a un proceso que hay que darle seguimiento, queda eliminado una selección hasta el entrenador se va del proceso, entonces es sumamente difícil, en lo particular nunca he pensado en ser un entrenador de futbol de una selección menor y habría que pensarlo, pero ahorita no aceptaría. ¿Tiene como meta dirigir en el extranjero y en qué liga le gustaría trabajar? Yo de mi país no salgo, además el próximo año me jubilo de la Universidad, y del Instituto Departamental La Fraternidad, y siento que también nos vamos a retirar del futbol, porque queremos disfrutar más de nuestra familia, y hemos sido bendecidos por Dios que nos ha dado todo lo que hemos querido y ahorita en lo particular no he pensado salir al extranjero.

Ahorita me siento feliz en mi departamento y como le digo, el otro año voy a tener que descansar y estoy también pensando retirarme del futbol porque esto es muy cansado, muy sacrificado y ojalá este año Olancho FC llegue a lo más alto porque es un sueño que yo tengo, ser campeón con nuestro equipo y en lo particular todavía no pienso dirigir en el extranjero. En cuanto a la selección que dirige Rueda, ¿veremos a la bicolor nuevamente en una Copa del Mundo? No es fácil la clasificación para la Copa del Mundo, independientemente que no estén los países que son fuertes en nuestra área, yo lo que siento es que el jugador que viene de afuera, yo lo miro sin compromiso, por el respeto que ellos se merecen, y no es que no esté viendo que no es que no quieren representar a nuestro país, sino que ellos ven su vida profesional en los equipos y cuando están en el extranjero ellos piensan más en su futuro como personas y en su familia.