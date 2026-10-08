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Se define futuro del colombiano Hernán Gómez con la selección de El Salvador

Pese a que de 19 partidos al frente de El Salvador, Hernán Gómez, solo tiene cuatro victorias y cinco empates, decidieron que continúe al frente

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 17:26
Se define futuro del colombiano Hernán Gómez con la selección de El Salvador

En El Salvador ha tomado decisión con respecto al futuro de Hernán Gómez.

 Foto: Cortesía

San Salvador, El Salvador.- La Federación Salvadoreña de Fútbol decidió mantener a Hernán Darío “Bolillo” Gómez como seleccionador de El Salvador, por lo que el colombiano continuará al frente del combinado mayor masculino.

La continuidad del estratega tiene como principal objetivo preparar a la Selecta para los partidos de play-in de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia en la que se enfrentará a Saint Martin durante noviembre.

Mediante un comunicado, la FESFUT confirmó su respaldo al cuerpo técnico encabezado por Gómez y adelantó que próximamente brindará información sobre la ampliación del grupo de trabajo que acompaña al entrenador.

La determinación se produce después de una complicada participación de El Salvador en la Liga A, donde el equipo terminó la fase de grupos con una victoria, un empate y dos derrotas para sumar cuatro puntos.

Uno de los resultados más duros para la Selecta fue el 6-0 sufrido contra Guatemala, mientras que posteriormente empató 1-1 frente a Martinica en su último compromiso, marcador que confirmó su descenso a la Liga B.

Ahora, “Bolillo” Gómez deberá enfocar todos sus esfuerzos en el repechaje frente a Saint Martin, una serie que será determinante para que El Salvador mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar por el camino hacia la próxima Copa Oro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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