Hansi Flick habla de jugador de Barcelona que se perderá toda la temporada por lesión

BARCELONA, ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, relativizó el hecho de que su equipo lidere en solitario LaLiga EA Sports con pleno de victorias y el Real Madrid, su principal rival en la lucha por el título, haya sumado cinco de los nueve puntos en juego.

“Será una temporada larga, no me importa mucho la clasificación actual. Solo me concentro en mi equipo, y mañana tendremos que hacer un buen trabajo, como hicimos en los tres últimos partidos. Hemos entrenado bien y estamos listos para jugar contra el Valladolid, un equipo que defiende bien y sabe cómo atacar con rapidez. Será difícil”, analizó el entrenador.