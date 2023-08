Guatemala va sin sus figuras para el amistoso contra Honduras

No citó a su máxima estrella, el gigantón Nathaniel Mendez-Laing que juega para el Derby County de la tercera división de Inglaterra y que disputó la Copa Oro 2023.

Sí hay en esta nómina futbolistas de jerarquía en esta selección como el mismo Jeréz, los defensas Stheven Robles y Gerardo Gordillo, Antonio López y Rodrigo Saravia, estos últimos del Comunicaciones.

Luis Fernando Tena no convocó a sus legionarios al no ser este un partido dentro de la fecha FIFA, por lo que jugadores como el mismo Méndez-Laing, Rubio Rubín, Nicholas Hagen, Nicolás Samayoa, Aarón Herrera y Arquímides Ordóñez no estarán y cuyos futbolistas son sus figuras.