Fredy Vargas, legionario hondureño que se forma en el fútbol de España

“No seguí en el CD Leganés porque cuando estuve jugando en Dubai, me había contactado con alguien de la familia de Johan Cruyff y me dijeron que me podrían dar nuevas oportunidades en Barcelona. Estando aquí estuve entrenando con dos buenos clubes y con técnicos asistentes en la academia del yerno de Johan Cruyff llamado TOVO”, detalló.

“Sí, he hablado con la federación y parece que mi nombre no influye tanto para que me convoquen a la selección, por eso había pensado en jugar en Honduras para ganar atracción y que mucha gente viera el talento que tengo. Hablé con Uberti sobre el tema de qué posibilidad tenía de jugar para la selección, me preguntó varias cosas, le envié videos, pero no me volvieron a contactar”.