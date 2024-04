Falero revela que jugadores de Real España están yendo al psicólogo

Como en la vida, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, creemos que vamos bien encaminados, pero cuando llega la confrontación, la posesión del rival, el no estar fino en la definición y en equivocarte en pelotas en tu área impide que sumes de a tres. Hay cosas que se han hecho bien, pero no se ha dado el fruto que queremos, los jugadores vienen trabajando de buena forma y están heridos porque se dan cuenta que tienen condiciones para hacerlo mejor y en eso baso yo mi exigencia, los pide que dan más porque realmente pueden.

Esta seguidilla de partidos es importantísima, es una semana larga que nos permite prepararnos, después ya no podremos porque enfrentamos el martes al Génesis y luego viajamos a Tocoa que será un partido sumamente difícil donde todavía no habría nada definido. La única manera de salir de las dificultades es trabajando y estamos haciéndolo en serio, lamentablemente el trabajo no ve su fruto el día del partido o el resultado no te ayuda. Tenemos un sector tecnológico que nos detalló los números del partido y fuimos netamente superiores y no pudimos ganar. Pagamos caro el error que tuvimos, no pudimos concretar el área rival esa supremacía que colocan los números y la única manera es corregirlo para el sábado sacar un buen resultado en el Yankel Rosenthal.

Creo que haremos un buen partido, no hay mal que dure 100 años, confiamos que con la acumulación del trabajo lo vamos a revertir. Hay una mejoría desde el partido con Motagua, fuimos superiores el partido pasado no fuimos contundente, pero ese es el camino y con un buen resultado empezaremos otra vez a ir hacia arriba, actualmente tenemos los mismos puntos que el año pasado, 21, así que tenemos tres oportunidades más para sumar y así conquistar otra cosa que es, superar lo del torneo pasado, clasificar a la fase de definición y creo que vamos por buen camino.

¿Qué está pasando con los jugadores del Real España que no están logrando los objetivos trazados?

Hemos trabajado con los delanteros y defensas, ahora mismo están trabajando con el departamento psicológico. Esa presión que impone una institución grande como Real España es para todos ya que siempre se quiere ganar a como de lugar, y a veces, en un club donde hay que ganar siendo mejor, es una presión que lleva a cometer errores, como en la definición y en los rechazos, y tal vez lo estamos pagando. Habrá una mejor tranquilidad tras haber entrenado bien en una semana larga porque cada acción que realicen habrá una mayor confianza, seguridad y en eso confiamos porque son los mismos que venían trabajando que lograron 12 partidos invictos.

Esa presión por agradar, por tratar de cambiar los insultos por elogios, convertir las opciones de gol, obtener más partidos en el marco en cero... los jugadores no están conformes, no estamos tranquilos por haber superado lo del torneo pasado y que ya no vamos a descender, queremos más. Estamos trabajando bien y confío que lo vamos a expresar en el campo, la presión se puede sacar si llegamos confianza. Es difícil porque será contra un gran rival, en un clásico con gente que te insulta y tratar de mantener la calma, pero lo trataremos de revertir.

Real España no está obteniendo los resultados en los clásicos, solo ha ganado uno este torneo... (Falero lo interrumpe y presume sus números positivos)

Ganamos dos clásicos, uno ante Motagua y otro ante Marathón. Antes que llegaramos, Real España tenía 14 clásicos sin ganar. Cada vez que hicimos 400 pases ganamos, estuvimos 12 partidos invictos, ya tenemos los mismos puntos que el torneo pasado a falta de tres fechas, ya no hay problemas de descenso, hay un grupo sano, todos los problemas que habían con los jugadores que saqué ahora son lío en otro lado o no juegan. Si vamos a ver el vaso medio vacío, tampoco me pongan las estadísticas en contra como si yo no pudiera sumar. Hay que enfocarnos en el partido del sábado, si ganamos aseguramos la clasificación, ¿estamos conformes?, no, pero lo primero que haremos es entrenar lo mejor posible para ganarle a Marathón.