Faitelson: “El arbitraje de Barton fue muy concacafquiano para ayudar a México”

“Yo lo había dicho una semana antes cuando México en Tegucigalpa tuvo una actuación terrible, no tuvo fútbol ni tampoco tuvo emoción y tampoco empuje, fue una de las peores actuaciones de la selección mexicana. Yo lo dije claramente, si México no puede y no tiene la personalidad, la Concacaf va a aparecer”, agregó.

El comentarista de TUDN señaló que la Concacaf “perdería un negocio” en el caso de que México no hubiera clasificado a la Copa América y además hizo énfasis en la labor de Iván Barton, quien a su criterio en el pasado apoyó al Tricolor.

“Que coincidencia que es el mismo árbitro (Barton) del penal de Panamá (partido eliminatorio en 2022) que fue un robo descarado”, sentenció Faitelson.