”Quiero sentirme como el que jugó en el Mundial, no estoy al 100%”

“Estoy intentando llegar a este nivel, a la versión que visteis en la Copa del Mundo”, reconoció Enzo en una entrevista con los medios del club.

“Quiero volver a sentirme como ese Enzo, como el Enzo que jugó el Mundial. Me siento bien, mejoro cada día, pero aún no siento que estoy al 100%. Aún me estoy adaptando y no me siento yo mismo completamente, pero trato de llegar ahí tan rápido como pueda y trabajar duro cada día para conseguirlo”, añadió el argentino.

Enzo Fernández se perderá el partido de este lunes contra el Everton después de que el Chelsea confirmara que se está sometiendo a análisis por una lesión no especificada.