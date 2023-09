La entrada es gratis: ¿quiénes son los Harlem Globetrotters y cuándo jugarán en Honduras?

Ya tuvimos la la llegada de los Harlem Globetrotters el domingo, ya prácticamente estamos preparados para que este día la gente pueda gozar de un gran espectáculo, hemos hecho un esfuerzo enorme como Policía Nacional para que la gente pueda disfrutar de estos jóvenes que vienen a traer un show que pocas veces se mira en el país y aparte el mensaje que es no a las drogas, eso es para nosotros es bien importante, llevar este mensaje a nuestros jóvenes aquí en Honduras. Estamos listos, 7 de la noche vamos a poder disfrutar de un partido de espectáculo y de show que tienen estos muchachos para poder garantizar que la gente le va a pasar bien.

Lo principal es sobre todo llevar el mensaje a los jóvenes de no estar metidos en drogas, en alcohol, que tomen el camino correcto, que busquen lugares de esparcimiento como una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, un lugar donde ellos puedan pasar y hacer cosas sanas como practicar el deporte.

Las entradas gratuitas con un espectáculo de este nivel no suele suceder, es algo totalmente a innovador y la verdad que es un gran regalo de parte de la Policía Nacional para la población. Definitivamente creo que fue una gran idea el señor ministro de Seguridad (Gustavo Sánchez), el director y estratégico, el señor director de la Policía, pocas veces se mira este tipo de espectáculos y gratis mucho menos, entonces es un regalo que le damos a la afición.

Definitivamente y más jugar para nosotros será una experiencia importante, bonita y por eso es que invitamos a la gente, porque este show no se mira muy seguido y como tú dices es un equipo legendario que viaja a todas partes del mundo dando este espectáculo, entonces la gente va a disfrutar.

¿Las personas que no asistan a los gimnasios también podrán disfrutar del espectáculo?

¿Cómo valora los partidos que se estarán realizando en Tegucigalpa y San Pedro Sula?

En lo personal, como exjugador de baloncesto considero que es una bonita vitrina para que el país también se dé a conocer a nivel internacional, también podemos demostrar que tenemos capacidad para organizar este tipo de eventos y que la gente de verdad va a gozar con los partidos.

¿Qué medidas de seguridad ha tomado la Policía Nacional para ambos eventos?

Hemos tomado varias medidas, la primera recomendación es que lleguen temprano, porque el gimnasio va a estar lleno, va a haber bastante afluencia de vehículos y de personas, pero hemos dado respuesta para esto también, que nos pueden ayudar a aliviar un poco. Una es que hemos puesto buses a disposición de los jefes metropolitanos de todo Tegucigalpa, ellos van a traer a su gente invitada, entonces eso va a ayudar que la gente llegue con más comodidad a los gimnasios, tenemos también un alquiler de estacionamientos cercanos y la presencia de la Policía Nacional y de Tránsito que va a estar dando vía y orientando a las personas, garantizando así la seguridad de las mismas cuando se transporte inclusive de manera peatonal.

Hay que recordarle a la gente que no hay reventa ni mercado negro....

El boleto lo hicimos para tener un control para que los gimnasios no se nos abarrotaran de tanto público, entonces hicimos boletos para tener ese control de la cantidad de gente que puede ingresar, pero las personas que no tengan boleto y sepan que el mercado negro se está aprovechando que se aboquen para entrar al gimnasio, porque si el gimnasio todavía no está lleno y porque estos boletos los adquirieron otras personas extrañas al evento pueden ingresar sin boleto, pero va a haber un control previo.

También vamos a revisar la graderías, asegurarnos que haya espacio, entonces esta gente no necesita comprar ningún boleto. Lo primordial es que lleguen y si el gimnasio tiene espacio todavía pueden ingresar.