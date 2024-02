-Actualiza aquí- Barcelona vs Granada (3-3)

Cuando llegó la segunda mitad, los Azulgranas se quedaron sin color cuando Facundo Pellistri se fue en carrera a anotar el segundo gol del encuentro. Lewandowski y Cancelo no se podían quedar quietos, respondiendo minutos después el ataque y volviendo a empatar el encuentro.

Ignasi no estuvo de acuerdo y demostró que su equipo, no por ser de los últimos, no puede darle guerra al Barcelona en el minuto 66’, sin embargo, Yamal, vuelve a demostrar porque un jugador vital para el Barcelona y empata nuevamente el marcador.

Al finalizar el encuentro, el Barcelona solo logra sumar un único punto, pero Yamal logra mostrar que tiene mucho talento que mostrar al mundo.