Emilio Izaguirre habla sobre selecciones menores, cuestiona a Luis Alvarado y se pronuncia sobre Diego Vázquez

Bueno, en la dirigencia no puedo opinar, en lo deportivo sí he opinado que están manejando mal la Federación. Contra los dirigentes no tengo nada, pero hay muchas cosas. Yo tengo el mismo ejemplo mío, a mí que en la Sub-17 el entrenador ue Juan Flores me decía regañaba, me decía así se pega el balón y yo lo respetaba. Juan Flores jugó en el extranjero. En la Sub 20 Rubén Guifarro nos regañaban, nos decía que cuando él jugaba él se moría, entonces uno lo respetaba, pero ahora cualquiera puede ser entrenador de la Sub 17 y eso no es así.

Apoyo a exseleccionados

Yo creo que tiene que ayudar a los exjugadores, a los ex seleccionados como el caso de Emil Martínez, que tiene una reserva campeón, para que crezcan. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer crecer. Yo puedo opinar en lo deportivo que donde la mejor formación es en la Sub-15, Sub-17 y Sub 20 y es donde ellos tienen que venir a ayudar a aportar. Hay exjugadores, exseleccionados y exmundialistas que no los toman en cuenta.