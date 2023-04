‘Palomo’ Rodríguez reacciona tras el triunfo de Real España y revela su charla con Juan Vieyra previo al juego

Juan Vieyra

“A mi no me gusta adular a alguien en lo personal, pero con Juan lo quiero hacer público porque optamos por él de titular, sabemos lo que nos puede dar. Yo antes le dije que tuviera un gran partido, que llegara al área, que no se quedara simplemente con ese último pase. Hoy hizo un gran partido. En líneas generales me gustó todo el comportamiento del equipo. Me voy conforme con el resultado”.