Fiscalía Anticorrupción avala que el Real Madrid pueda acusar al Barcelona por el caso Negreira

BARCELONA, ESPAÑA.- La polémica en torno al caso Negreira no cesa. La Fiscalía Anticorrupción , informó a la jueza a favor de que el Real Madrid pueda ejercer una acusación particular contra el FC Barcelona , al considerar que el club blanco es un eventual perjudicado de la causa que investiga posibles sobornos del conjunto blaugrana al exnúmero dos de los árbitros para recibir eventual trato de favor.

Ante esto, según informaron fuentes fiscales, la entidad Anticorrupción informó a la magistrada de que no tiene inconvenientes en que el Real Madrid pueda acusar al Barça al considerar a la entidad blanca perjudicada del caso Negreira.

Los pagos del Barça a Negreira ascendieron a 7,3 millones de euros entre, como mínimo, 2001 y 2018. Legalmente los hechos anteriores a 2011 están prescritos, razón por la cual los únicos expresidentes azulgranas investigados son Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

No obstante, ambos exmandatarios y los exejecutivos del club investigados han pedido a la jueza que no acepte al Real Madrid como acusación al no verlo perjudicado.