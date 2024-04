El infierno del descenso, así vive Lobos sus virtuales últimas horas en Primera

El presente no da para eso. “Estamos complicados, es probablemente la última o de las últimas oportunidades para salvar la categoría. Es un momento duro, estamos creyendo que aún podemos revertir esto”, cuenta el portero Celio Valladares, quien ya vivió en carne propia un descenso con Deportes Savio y no quiere repetirlo en este 2024.

Entre ellos ya no están Erick Andino, Cristopher Urmeneta, Axel Gómez, Ted Bodden y Jorge Guardado. Los primeros tres quedaron fuera por actos de indisciplina y otras razones, en tanto que los últimos dos entrenan con las reservas por faltar a las reglas del club. La delicada situación no da para permitir esos exabruptos.

Verdades a la cara

”El descenso es un tema que está allí, uno no puede obviarlo y el que no piense en eso es porque no le interesa. Llego a mi casa y me pongo a pensar muchas situaciones, así como en cosas que han pasado en el grupo y que han llevado al equipo a estas circunstancias”, desliza el cancerbero Alex Güity minutos antes de la práctica.

Al otro costado del campo, en una segunda planta de un edificio, termina la prolongada plática sostenida entre el entrenador Orlando López y el vicepresidente Darío Cruz. Una vez suena el pitazo que acaba con el entrenamiento de las Reservas, la comitiva compuesta por el dirigente y el cuerpo técnico baja al verde césped para encontrarse con los jugadores.

Allí, a un lado del terreno de juego, el vicerrector Cruz toma la palabra en una reunión de verdades directas. Las miradas fijas son una patente. El dirigente habla con ahínco y los futbolistas de rostro imperturbable le escuchan con mucha atención. Nadie se despista por más que el trajín de los vehículos por el bulevar Fuerzas Armadas se dé a solo unos cuantos metros.