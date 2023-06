Dereck Moncada, campeón con Olimpia reservas e hijo de Maynor Figueroa, revela sus sueños y las charlas con su padre

”Sí tenemos una comunicación, él me dice que siga adelante, que luche por mis sueños, que nadie me va a regalar nada y que trabaje por mí mismo”, destacó.

Curiosamente, Dereck Moncada asegura que sabe jugar en muchas posiciones en la cancha, algo que se lo debe a Mario Moncada, su abuelo.

”Tengo varias posiciones gracias a mi abuelo que desde pequeño me ha enseñado a jugar en cualquier posición porque uno no sabe en qué posición le va a tocar jugar y entrar, hay que estar preparado. Mi posición es extremo derecho, pero ahorita en el equipo me han usado como centro delantero”, explicó.