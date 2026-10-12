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Con tres bajas; convocatoria de Barcelona para juego ante Galatasaray en Champions

El FC Barcelona no podrá contar con tres de sus figuras para su segundo compromiso en Champions League que será ante el Galatasaray

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 08:59
Con tres bajas; convocatoria de Barcelona para juego ante Galatasaray en Champions

El FC Barcelona ya viajó a Turquía para su segundo compromiso en Champiosn League.

 Foto: Barcelona

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha convocado para el partido de este martes contra el Galatasaray en la segunda jornada de la Liga de Campeones a los mismos 22 jugadores que el pasado sábado ganaron al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou en LaLiga EA Sports.

El preparador germano todavía no podrá contar con el delantero Raphael Dias 'Raphinha', el centrocampista Frenkie de Jong y el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

El FC Barcelona llega de único líder de LaLiga de España y en esta temporada de Champions League debutó goleando 5-1 al Feyenoord.

La convocatoria del Barcelona:

Porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic;

Defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric;

Centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal;

Delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

La expedición azulgrana volará este lunes a Estambul, donde esta tarde Flick y el defensa Pau Cubarsí comparecerán en rueda de prensa antes de ejercitarse en el escenario del partido, el estadio Ali Sami Yen.

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Redacción web
Agencia EFE

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