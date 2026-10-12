Con tres bajas; convocatoria de Barcelona para juego ante Galatasaray en Champions

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha convocado para el partido de este martes contra el Galatasaray en la segunda jornada de la Liga de Campeones a los mismos 22 jugadores que el pasado sábado ganaron al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou en LaLiga EA Sports.

El preparador germano todavía no podrá contar con el delantero Raphael Dias 'Raphinha', el centrocampista Frenkie de Jong y el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

El FC Barcelona llega de único líder de LaLiga de España y en esta temporada de Champions League debutó goleando 5-1 al Feyenoord.

La convocatoria del Barcelona:

Porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic;

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric;

Centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal;

Delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

La expedición azulgrana volará este lunes a Estambul, donde esta tarde Flick y el defensa Pau Cubarsí comparecerán en rueda de prensa antes de ejercitarse en el escenario del partido, el estadio Ali Sami Yen.