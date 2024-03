Celtic se resiste a prestar a Luis Palma a Selección de Honduras para repechaje de Copa América

Una fuente dentro del Celtic de Glasgow , contó a Diario El Heraldo, detalles en Exclusiva sobre el plan que tiene el Celtic para no ceder a Palma en la fecha FIFA; avalados por exámenes médicos que indican que la lesión de la pantorrilla pone en riesgo la presencia del futbolista.

GLASGOW, ESCOCIA .- Luis Palma enciende las alarmas en la Selección de Honduras . El Celtic de Escocia está reacio a prestar al futbolista ya que no está en condiciones para integrar el equipo nacional que se juega el pase a la Copa América el próximo 23 de marzo en Dallas, Texas.

Luis Brevé, director deportivo de la Selección de Honduras, junto a Gerardo Ramos, están en contacto permanente con el equipo escocés y comentó a Diario El Heraldo que están haciendo todo para que el habilidoso extremo atienda la convocatoria y sea evaluado por el médico de la Bicolor, Guillermo Toledo.

“No cumplirá funciones internacionales. Su lesión no es grave, pero el club se muestra reacio a dejarlo ir. Palma no jugará el domingo con el Celtic. No estará con Honduras”, contó la fuente cercana al cuerpo técnico del Celtic que está peleando el título en Escocia con el Rangers.