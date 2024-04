Un contundente Ancelotti: “El pastel está preparado, falta poner la guinda este mes”

Fede Valverde

“Difícil decir lo que puede mejorar. Es un jugador de equipo y eso es determinante. Aporta en cualquier puesto. Es insustituible”.

Mendy

“Tiene contrato. Es muy importante para nosotros. No le importa el escaparate, le importa el equipo. En los entrenamientos tampoco es fácil regatearle”.

Nacho

“Es su futuro. El debe decir que quiere hacer. Ha hecho un partido espectacular el otro día, un partido de alto nivel. Ha sido, es y seguirá siendo un gran central. Con estos jugadores hay que respetar sus decisiones. Él sabe lo que pensamos”.

Críticas tras eliminar al City

“No me sorprende. Cada uno es libre de opinar. Hay que manejar bien, tener la pelota y no tenerla. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista triste. Háblame del mar marinero, es un dicho español que he aprendido y me gusta mucho”.

Los penales

“Se pregunta a los jugadores cómo están. Todos ayudaron mucho. Había muchos informes”.

Rüdiger

“Nunca le había visto tirar un penal. Ensayamos el lunes y él metió los tres que lanzó. A veces tienes problemas para encontrar cinco tiradores, pero el otro día teníamos más de cinco que querían lanzar”.

Cinco defensas

“Es un sistema que no descartamos desde el principio cuando faltan cinco o seis minutos para el final. Puede que incluso seis o siete. Incluso dos porteros, pero el autobús no se puede...”.

Rodrygo

“Está muy bien. Pasó momentos delicados, porque no marcaba, pero ahora está muy bien. Mañana descansa... hasta las nueve”.

Modric

“Nunca aceptará ser un revulsivo. Tiene las mismas ganas de siempre”.

Su cuerpo técnico

“Aportan mucho, todos. Me hacen dudar muchas veces para mejorar. Aportan mucho entusiasmo, lo que es importante para mi edad. Van a seguir conmigo. Son muy serios. Muy profesionales. Gente que aporta entusiasmo es muy importante. El ambiente sano, limpio, te permite sacar lo mejor. El ambiente sano no es solo los jugadores y el cuerpo técnico, también los médicos y los utileros”.

Temporada

“El pastel está preparado, falta poner la guinda este mes”.

Cubarsí y Lamine Yamal

“Habla muy bien de ellos lo que están haciendo con esa edad. Es importante, como hemos hecho nosotros, mezclar bien juventud y veteranía”.