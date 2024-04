Xavi Hernández previo al clásico: “Yo quiero pensar en positivo, en que ganaremos”

Visitar el Bernabéu

“Al Real Madrid le tenemos un respeto extraordinario. Nosotros llevamos cuatro puntos menos que la temporada pasada que íbamos líderes. Nos vamos a dejar todo para intentar competir contra un equipazo”.

Polémica con Gundogan

“Está solucionado. Yo no veía problema, pero hablando la gente se entiende y se ha solucionado. Cuando no hay mala intención, no hay problema. Todo zanjado”.

City-Real Madrid

“El Madrid se tuvo que defender. Estás delante del mejor equipo del mundo y se tuvo que colocar en bloque medio y bajo. No es que quieras, es que te somete el rival. Nosotros no queremos ese escenario, pero el rival te lleva y más un City. Defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Son situaciones del juego que hay que dominar y en eso sí compite bien el Madrid. Aquí ya lo hizo en la primera parte. Hemos de defender bien y ser efectivos, porque el Madrid lo es, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años”.

¿Por qué gana tanto el Madrid?

“Han ganado muchas veces y eso hace que juegues con más tranquilidad, menos urgencias. Yo no creo en la suerte, creo en el trabajo defensivo. Todos trabajaron. Sí, el City falló ocasiones claras pero es el fútbol. El Madrid en los últimos tres años ha eliminado dos veces al City y con este equipo competimos nosotros en España”.

El Barcelona defiende peor

“Sí. Hemos tenido partidos donde nos hemos quedado con 10, como el día del Atlético y Alavés, y hemos defendido muy bien, pero el otro día no estuvimos bien. No acusamos a nadie, son errores nuestros. Seguro que de esto aprendemos”.

Reunión para su futuro

“No hay ninguna reunión. No me han citado. Y eso no es importante. Mañana nos jugamos el título de LaLiga. En caso de no ganar, ya será muy difícil. Y en caso de perder... Nos jugamos LaLiga”.

Soto Grado

“Hablar de árbitros no me ayuda. Ojalá pase desapercibido y que acierte, que es el objetivo de todos los colegiados”.

LaLiga

“Desde luego está abierta. Yo quiero pensar en positivo, en que ganaremos”.