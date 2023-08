“Buba” López llega a un acuerdo y se queda con el Real España para el Apertura 2023

Ante ello y en vista de que a “Buba” López no le incentivó alguna oferta del extranjero, renovó las pláticas con el equipo de sus amores con el que ya firmó el contrato con la realeza sampedrana.

Directivos de la máquina, como Jesús Yacamán y Elías Burbara no le cerraron la puerta al cuidavallas. Entre tanto, Michael Perelló tomó el mando del arco aurinegro y Real España mantuvo a Bryan Ramos como segundo arquero.

Buba no hizo pretemporada con Real España, incluso, se fue a entrenar con el Lone FC de la Liga de Ascenso mientras esperaba una respuesta positiva a su mejora salarial.

Las redes sociales de la Liga Nacional informaron que el Real España inscribió al guardameta en los libros de fichajes para el torneo Apertura 2023.

No obstante, en el enunciado del ente liguero, el futbolista no puede debutar en el Apertura 2023 debido a que no está autorizado por FIFA Connect, cuya plataforma oficial es la que registra a los jugadores, equipos y árbitros.

- ¿Por cuánto tiempo firmó? -