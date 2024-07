Bayern Múnich tomó decisión con Alphonso Davies: “No le vamos a ofrecer más dinero”

MÚNICH, ALEMANIA.- Bayern Múnich afronta uno de los mercados de verano más movidos de su historia. Tras perder el trono de la Bundesliga ante Leverkusen, el conjunto bávaro ya ha desembolsado unos 150 millones de euros en refuerzos, sin mencionar la llegada del nuevo DT Vincent Kompany.

No obstante, al club le toca afrontar una complicada renovación. Alphonso Davies queda libre en junio del próximo año y la entidad ha decidido que si no le convence el nuevo acuerdo, su contrato podría expirarse, pero que no le ofrecerán más dinero por renovar.