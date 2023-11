Bárbara Murillo habla sobre marcha al Puebla de México

Pues estaba jugando en Europa recientemente en dónde estaba jugando semi profesional con un equipo de Miami y pues gracias a Dios se me dio el salto de ir a Europa, algo que siempre soñé y no me importaba que equipo fuera.

Nuevo club y su experiencia con Jenni Hermoso

Ahorita se me dio la oportunidad y les anuncio que la que se va para México: Soy Yo. Sigo en las nubes debido a que es una liga que la vengo siguiendo hace dos años. Tuve el privilegio de hacer pretemporada en Pachuca junto a Jennifer Hermoso, Charlyn Coralby y otras crack del fútbol femenino. “Todas ellas son muy humildes, son mayores que yo, cada que consejo ellas me daban yo calladita y solo escuchaba”, dijo anteriormente en otra entrevista la capitana de la ‘H’.

Colgar las botas

En varias ocasiones la pensé si era seguir o trabajar de manera personal. Pensé en colgar los tacos, sin embargo, tengo ese angelito que es mi mamá y siempre me ha dicho que no me rinda y que nunca bajará los brazos. Decidí seguir y gracias al apoyo de la gente he logrado un sueño. Estoy muy contenta de no haberme rendido y que se me da esta gran oportunidad.

Puebla , ¿cómo se dio?

La verdad es muy difícil llegar a la Liga Mexicana, se abrieron las puertas y pues la verdad estoy contenta de poder estar en esa gran liga. Tengo 30 años y el fútbol femenino viene creciendo y lo único que quiero es abrir las puertas para mis compañeras en este hermoso deporte. Que sepan que se puede llegar y se puede soñar en grande

Duración de contrato

Firmé por un año y me incorporo el 28 de diciembre. Tengo mucha hambre de estar ahí y quiero demostrar porque soy la gran central que soy hoy en día y el porque soy capitana de la Selección. Quiero poner mi país en alto, ayudar al club y si se me da la dicha de formar, lo haré. Espero se me den las cosas para dar otro salto o al menos mantenerme en la Liga Mexicana.

Consejo a las hondureñas

Que luchen, no crean que todo se me ha dado en bandeja de oro. Como por ejemplo pagar los propios pasajes, irme en bus, en carro y mi mensaje es de dar todo adentro y afuera de la cancha. Hay que prepararse siempre para llegar a un nivel alto, buena alimentación y cuando uno se propone algo es que nunca se rinde. Algo importante es poner a Dios siempre primero y el fruto se irá viendo, finalizó diciendo Bárbara Murillo a Cipotas.