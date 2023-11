“Lo de anoche fue un papelón”: Auzmendi tras la derrota ante Saprissa

“No queda de otra, hay que darle vuelta a la página, es un golpe muy duro que de la única manera de recuperarse es saliendo a ganar el domingo, ojalá podamos hacer un gran partido y salir con los tres puntos”, dijo Auzmendi a Tvc.

“Con César Vigevani va todo bien, es un cuerpo técnico nuevo que recién llegó, hay que seguir trabajando, no queda de otra”, adujo, a la misma vez que añadió. “Que confíen, nosotros confiamos, pedirles disculpa, lo de anoche fue un papelón, ahora hay que seguir que nos sigan acompañando”

Por último comentó la posibilidad de dejar el Motagua por una oferta del fútbol de Perú. “No, me lo han comentado sí, pero la verdad no estoy enterado de nada y ni mi agente me ha comentado nada así que creo que no es nada cierto”, afirmó el goleador argentino.