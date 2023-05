Auzmendi se despide de ‘Los Potros’ con emotivas palabras

Horas después del cierre de temporada, se conoció que Auzmendi no seguirá en las filas del Olancho FC de cara a la próxima temporada y el sudamericano se despidió con emotivas palabras.

“Una tristeza muy grande por no lograr ese sueño que teníamos. Pero me queda la tranquilidad de siempre haberme entregado al máximo y haber dejado todo por esta camiseta. Gracias, gracias a toda la afición por el apoyo de siempre y por siempre demostrarme tanto cariño. Me hicieron muy feliz”, fue el mensaje que publicó el argentino.