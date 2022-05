Acusan a Reinaldo Rueda de “robar plata” durante su paso por la selección de Chile

SANTIAGO, CHILE.- Luego de fracasar con las selecciones de Chile y Colombia en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, el técnico Reinaldo Rueda ha sido blanco de muy fuertes críticas en ambos países.

En las últimas horas ha generado mucho revuelo lo expresado por Marcelo Díaz, jugador chileno del Libertad de Paraguay, que lanzó fuertes críticas contra Rueda.

VEA: ¿Quiénes son los candidatos para reemplazar al “Bolillo” Gómez en la Selección de Honduras?

“Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile”, señaló ‘El Chelo’ en el programa Hablemos del Bulla.

Asimismo, Díaz siguió disparando contra Reda manifestando que se sentía muy molesto por no haber sido tomado en cuenta por el DT colombiano.

“En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba”, indicó.

Y añadió: “Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado que no dio abasto.”

Marcelo Díaz siguió de frente contra Rueda y lo acusó de no ser una persona sincera al no haberlo tomado en cuenta para la selección chilena.

“Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: Atlético de Madrid se niega a hacerle el pasillo de campeón al Real Madrid