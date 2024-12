Actividad de legionarios hondureños: Palma sigue relegado y Denil Maldonado brilla en Rumanía

Su rival de turno es el Petro do Lobitos, el juego se a las 9:00 am.

El ceibeño está siendo borrrado en esta temporada por el entrenador Brendan Rodgers pues este día no apareció ni en la banca.

Los de Glasgow golearon este sábado al Ross County 5-0 por la fecha 14 de la Scottish Premiership, pero Palma no fue de la partida.

10

Sábado

11

Celtic 5-0 Ross County (Luis Palma)

12

Partizán 3-0 Jedinstvo (Kervin Arriaga)

13

Domingo

14

9:00 am Petro Luanda vs. Petro do Lobitos (Jonathan Rubio y Bryan Róchez)

15

12:30 pm U Craiova vs. CFR Cluj (Denil Maldonado)

16

3:00 pm Sporting San José vs. Cartaginés (Alejandro Reyes y Marcelo Pereira)