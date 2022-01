Marcelo Santos es convocado de emergencia a la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de las bajas de último momento en la Selección de Honduras, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, ha convocado al defensor Marcelo Motagua de Motagua.



Esta convocatoria se dio luego que los futbolistas Wisdom Quayé y Marco Aceituno, ambos de Real España, no viajaran a Fort Lauderdale por no cumplir un requisito en su esquema de vacunación pese a tener dos dosis.



“El cuerpo técnico ha convocado a Marcelo Santos para incorporarse a la Selección en Miami”, confirmó la Fenafuth.



El futbolista volará este mismo viernes rumbo a Estados Unidos. Volará desde el aeropuerto Palmerola de Comayagua y estará arribando a las 6:00 pm.



Santos se suma así a los llamados de emergencia a la “H” como Devron García y José Mario Pinto, quienes llegaron a ocupar los cupos de Allans Vargas y Yeison Mejía, el primero por covid y el segundo por lesión.



El polifuncional jugador del Ciclón es citado por segunda vez de emergencia a la Bicolor. Ya en julio del año pasado fue llamado tras la lesión de Ever Alvarado.