Pedro Troglio: “Hay Olimpia para el penta, para el hexa y todo lo demás”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras llega el martes y se ponga por primera vez el buzo de su nuevo club San Lorenzo de Almagro de Argentina, Pedro Troglio sigue respirando como un hincha más del Albo e incluso se atreve a dar un vaticinio que podría servir como una alerta para el resto de clubes de la Liga Nacional...

“Antes de la final contra Real España le dije al presidente Rafael Villeda que si salíamos tetracampeones, no nos paraban más... porque el más difícil torneo fue el que pasó ya que estábamos con el recambio justo”, contó el Rulo a Canal 5 mientras pasa una cuarentena obligatoria en su casa en La Plata ya que la semana pasada tuvo contacto con el titular del Santo de Boedo Horacio Arreceygor, quien fue diagnosticado con el virus del coronavirus. “Hasta hoy lunes podré salir del aislamiento, que el 31 de diciembre me mantuvo encerrado en casa junto a mis hijos menores y mi esposa Alejandra”.



- ¿O sea que mira pentacampeón al Olimpia?



- Totalmente. Tiene un gran plantel y si le sumás la llegada de Moya, Boniek y el regreso de los lesionados, hay Olimpia para el penta, el hexa y todo lo demás...



- ¿Cómo mira el nivel de la Liga Nacional, profesor?



- Es un torneo dificilísimo y me gustó haberla conocido personalmente... me decían loco al venirme para acá pero el tiempo me ha dado la razón y fue muy duro decirles a Osman Madrid y a Rafael Villeda que me iba.



Pedro Troglio fue seleccionado, junto a todo su comando técnico, a sacar del fondo del abismo al Ciclón de Boedo, un club grande que atraviesa una crisis económica y deportiva. Y el hueco que deja en el banquillo merengue fue el tema recurrente tras la conquista del tetra: “Haber quedado en la historia del club fue fantástico, Olimpia me volvió a abrir las puertas de un club grande de Argentina, a tal punto que me han llamado 10 técnicos argentinos amigos para que los recomiende... pero como todos son amigos prefiero no hacerlo”.



Entre otros, Troglio se refiere a Ángel David Comizzo, Roberto Néstor Sensini, Luis Islas o Ricardo LaVolpe. “Todos son buena gente y tienen una historia importante en el fútbol”.



Finalmente zanjó los rumores sobre el fichaje de hondureños para el equipo donde triunfó en los noventa Eduardo Bennett; “si se lleva a un jugador hondureño es para formarlo, para que se adapte de a poco, no para que sea figura... José Mario Pinto puede ser pero ojo que el club tiene su propio departamento de escauteo.

