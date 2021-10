Solskjaer en apuros, ¿quién podría sucederle en el Manchester United?

MÁNCHESTER, REINO UNIDO.- Tras la humillación histórica de la derrota 5 a 0 en casa ante el Liverpool, la situación del entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United parece pender de un hilo, pese a que en julio renovó su contrato hasta 2024.



Desde su designación en diciembre de 2018, los 'Red Devils', donde fue en su día un jugador esencial durante más de una década, no han ganado ningún trofeo. Han podido terminar, eso sí, en el podio de la Premier League en las dos últimas temporadas, pero en la actual campaña la situación se ha complicado al perder tres de sus cuatro últimos partidos ligueros.



Eso ha hecho que empiecen a circular varios nombres sobre entrenadores que podrían sucederle en caso de que Solskjaer abandone sus funciones próximamente:

Antonio Conte

El italiano Antonio Conte está libre desde que abandonó en mayo el Inter de Milán, estimando entonces que no tenía a su disposición los medios suficientes para engrandecer a ese club por las restricciones presupuestas impuestas por los responsables de la entidad.



Un punto positivo que avalaría una llegada de Conte a Old Trafford: el exigente entrenador de 52 años ha dirigido ya a un grande de la Premier League, el Chelsea (2016-2018). Y tuvo un cierto éxito, llevando a los 'Blues' al título nacional en su primera temporada.



Sin embargo, la tendencia de Conte a entrar en disputa con los dirigentes podrían jugar en su contra.



"No es el hombre ideal para el United", estimó el domingo el excapitán de los 'Red Devils' Gary Neville.

Zinedine Zidane

El francés Zinedine Zidane, también libre tras salir del Real Madrid en junio, tiene la ventaja de conocer bien a dos jugadores del United por su etapa en el equipo 'merengue', Cristiano Ronaldo y Raphael Varane.



'Zizou' tiene además reputación de saber gestionar bien un vestuario de estrella, como ya demostró en el Real Madrid, con el que ganó tres Ligas de Campeones consecutivas y dos títulos de campeón de España.

Brendan Rodgers

El actual entrenador del Leicester, Brendan Rodgers, parecer ser una opción interesante.



Su etapa como entrenador del Liverpool (2012 a 2015), un club enemigo del United, podría ser un obstáculo.



En los 'Reds' se ganó una cierta fama de perdedor, especialmente por el drama de 2014, cuando el Liverpool dejó escapar el título nacional pese a tener una ventaja de cinco puntos a tres jornadas para el final.



Desde entonces ha conseguido éxitos destacados con el Celtic Glasgow, con el que firmó dos tripletes consecutivos en Escocia (2018, 2019), antes de volver a la Premier League para tomar las riendas del Leicester.



En un club con un presupuesto más reducido que el de los grandes de Inglaterra, consiguió dejar al Leicester en las puertas de clasificarse a la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas y conquistó una Copa de Inglaterra en mayo, derrotando en la final al Chelsea, que poco después fue campeón de Europa.

Erik Ten Hag

El entrenador neerlandés Erik Ten Hag ha tenido grandes momentos con el Ajax Ámsterdam, especialmente llevando a ese histórico club a semifinales de la Liga de Campeones en 2019. El equipo no lo hacía tan bien en la competición desde 1997.



Pese al éxodo de las estrellas de esa época (Frenkie De Jong, Matthijs De Light, Hakim Ziyech), o incluso Donny Van de Beek (ahora en el Manchester United), el Ajax sigue manteniendo un buen nivel.



Esta temporada, el Ajax, que se apoya sobre todo en una combinación de jugadores experimentados con jóvenes talentos de su centro de formación, es líder en la liga neerlandesa y en su grupo de la Liga de Campeones.