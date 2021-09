Ugalde renuncia a Costa Rica mientras Suárez sea el técnico

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Molesto por una valoración crítica del técnico de Costa Rica, el juvenil delantero Manfred Ugalde renunció el martes a la selección nacional mientras Luis Fernando Suárez sea el entrenador.



Con 19 años, Ugalde milita en el Twente de la primera división de Holanda y es una de las figuras con mayor proyección del fútbol costarricense.



Pero Suárez lo relegó a la suplencia en los últimos dos partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial, a inicios de septiembre, y la justificación pública que hizo no fueron recibidas por el jugador.



Ugalde solo fue titular en el primer partido ante Panamá, saldado con un empate 0-0.



El técnico colombiano justificó la ausencia de Ugalde en la derrota 1-0 ante México y el empate 1-1 contra Jamaica, por los problemas que tuvo el jugador al enfrentar a los corpulentos defensores panameños.



“Principalmente lo hice por lo que se presentó en Panamá. Mayoritariamente los duelos los perdió frente a los panameños, hoy podía ser lo mismo, hoy era una propuesta diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente, hoy tenía que pegar mucho frente a la defensa”, dijo Suárez tras el partido ante Jamaica en San José.



Estas declaraciones fueron el detonante para que Ugalde decidiera renunciar a la selección costarricense mientras Suárez sea el técnico, según una carta circulada en sus redes sociales.



“Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. (…) Lo que realmente me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la selección dio públicamente”, dice Ugalde en su carta.



“El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la dicha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe”, agregó el futbolista.



No hubo una reacción inmediata de Suárez o de la Federación Costarricense de Fútbol a la renuncia de Ugalde, y habrá que esperar el reemplazo en la convocatoria que aún está pendiente.



Costa Rica visitará a Honduras el 7 de octubre, luego será local ante El Salvador tres días después y cerrará esta serie de partidos como visitante ante Estados Unidos el día 13.



El equipo costarricense tuvo un mal arranque en la eliminatoria, con una cosecha de dos puntos.