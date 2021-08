Diego Vázquez: "Ganamos un partido parejo; sufrimos más de la cuenta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, analizó en conferencia de prensa el triunfo 0-1 de Motagua de visita ante Victoria por la jornada 2 del Torneo Apertura 2021.



Según el DT argentino, se sufrió más de la cuenta para ganar el encuentro.



"Ganamos un partido parejo, también sufrimos en nuestro arco más de la cuenta, tuvimos para hacer el segundo gol pero no lo hicimos. Esperábamos un partido como este".

Y agregó: “En los dos momentos que tiene el fútbol tenemos que darle un buen destino a la pelota; cuando el partido está de lucha, tenemos que luchar y dentro de todo lo hicimos bien. Todo depende del ciclo del juego”.



Finalmente, enfatizó en que el hecho de tener más ritmo influyó para bien en el resultado.



"Tienen que tener en cuenta que ellos no jugaron. El otro día ante Platense ellos descansaron. Quieras o no, jugar partidos seguidos influyen en el aspecto físico. En ese aspecto estuvimos bien", comentó.

Motagua llegó a seis puntos y se ubicó de líder junto a Marathón (1), separados únicamente por diferencia de goles.



El próximo juego de los azules será el sábado 14 de agosto de visita ante el cuadro verdolaga. Un juego que decidirá el puntero.

