Florentino Pérez: "Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid"

MADRID, ESPAÑA.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró durante una entrevista con el programa "El Chiringuito" que el astro portugués Cristiano Ronaldo no volverá al club de la capital española.



"Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, lo quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido", fueron las palabras del mandamás blanco al momento de ser consultado sobre un eventual regreso del luso a la Casa Blanca en el próximo mercado de fichajes.

Habló sobre Mbappe

A Pérez también se le consultó acerca de la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé en la próxima ventana de pases, pues desde hace mucho tiempo el francés es el principal objetivo en Chamartín.



"El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio, hemos ganado mucho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en 2000", declaró el presidente merengue.

Florentino Pérez no descartó la posible llegada de la estrella francesa al Real Madrid, sin embargo resaltó que la situación económica del club no es la mejor a raíz de la pandemia del covid-19.

Rivalidad Messi-Cristiano

Florentino también se refirió a la rivalidad deportiva que mantienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mencionando que ambos son muy buenos jugadores, pero que el duelo que manejan ambos ya es una cosa histórica, volviendo a señalar que el portugués no regresará al Santiago Bernabeú porque tiene contrato con la Juventus.

