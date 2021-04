Diego Vázquez: "Estuvimos cerca y lejos de ganar, cometimos errores”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, compareció en conferencia de prensa en donde señaló los errores puntuales de su equipo en el empate 3-3 ante Real Sociedad por el juego reprogramado de la jornada 8 del Torneo Clausura 2021.



En palabras del timonel, “en esta cancha uno tiene que igualar la lucha y después jugar, este es un juego de errores y cometimos dos demasiados groseros que nos costaron los goles y a partir de allí es complicado, pero sacamos el empate”.



“Del juego rescato la rebeldía del equipo que peleó hasta el último instante. Estuvimos cerca y lejos de ganar, cometimos errores e intentamos recuperar el equipo”, añadió.



El entrenador de las Águilas también rememoró las acciones claves que le han llevado a dejar ir puntos en campeonato en juegos anteriores.



“Venimos de dos partidos que nos cuestan cuatro goles con errores nuestros, tenemos que estar concentrados y atentos, esos errores mentales en la marca los hemos regalado, allí está la diferencia que no pudimos ganar”, soltó.



Finalmente, cerró en que “estamos peleando, estamos a dos puntos y nos resta un partido; quedan cinco partidos en total donde serán prácticamente semifinales; nos quedan cinco semis donde tenemos que estar concentrados para ser los primeros del grupo”.



Héctor Castellón: “Este empate arde mucho porque teníamos todo para ganar”

“Nos deja una sensación de que pudimos haber logrado los tres puntos”, así resumió el entrenador de Real Sociedad, Héctor Castellón el empate ante Motagua, partido reprogramado de la jornada 8 del Torneo Clausura 2021.



“Sabía que podíamos, pero tenemos que reconocer que teníamos un rival fuerte. Sufrimos cuando teníamos que hacerlo y atacamos cuando teníamos que atacar”, dijo el timonel en conferencia de prensa.



“Era clave cerrar las líneas porque sabíamos que nos iban a centrar, pero con la gente alta estábamos controlando el partido; en una pelota parada nos dormimos. Es doloroso porque nos empatan al final, pero nos deja buenas sensaciones", añadió.



Sobre el resultado final señaló que “este empate arde mucho porque teníamos todo para ganar, solo era cuestión de concentrarnos más, pero el empate es lo que es y estamos a dos puntos, todavía tenemos partidos para mejorar y lograr este objetivo”.



Finalmente se refirió a su llegada al equipo, “yo encontré el equipo con cinco puntos abajo, no tengo más que ganar aquí, a la fecha que vine era el equipo descendido, pero ante el llamado, he venido y acá vamos paso a paso, espero que para cuando el torneo termine, estemos arriba del otro rival”.



