Real Madrid se impone 3-1 al Celta con doblete de Benzema 

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid mantiene el pulso de la lucha por el título de la Liga española de la mano de Karim Benzema.



El ariete francés consiguió el sábado un doblete en un lapso de 10 minutos para liderar la victoria merengue 3-1 en su visita al Celta de Vigo, con la que asumieron la segunda posición.



Benzema abrió el marcador tras recibir un pase filtrado del alemán Toni Kroos, que definió con un remate cruzado de derecha dentro del área a los 20.



El galo celebró a los 30 minutos su segundo doblete consecutivo en la liga —quinto del curso— después que Kroos recuperó el esférico, que le quedó a merced para mandarlo a las redes con un zurdazo.



En la última acción Marco Asensio remeció las redes en un contragolpe, en el que Benzema le mandó un pase al corazón del área, que empujó al fondo de la portería para sellar el triunfo.



Santi Mina recortó por el cuadro gallego con un efectivo remate de cabeza, a un centro de tiro libre de Denis Suárez, a los 40.



El Real Madrid no cedió terreno en la lucha por la cima y con 60 puntos se ubica detrás del líder Atlético, que tiene 63 y afrontará el duelo por la 28ma jornada el domingo recibiendo al Alavés. El conjunto blanco supera por un punto al Barcelona, que da cerrojazo a la fecha visitando a la Real Sociedad.



"Estamos contentos por la victoria y por apretar en la liga", dijo el zaguero merengue Nacho Fernández. "Llegamos al tramo decisivo (de la temporada) con muchísima confianza. Lo importante es que ahora vamos al parón de selecciones con una victoria más y a pensar en todo lo que viene".



Benzema ratificó que se encuentra en un gran momento al celebrar dianas por quinto partido consecutivo de La Liga —sexto en todas las competencias— para llegar a 17 en la lucha por el Pichichi, que lidera con 21 el argentino Lionel Messi (Barcelona), y le persigue con 18 el uruguayo Luis Suárez (Atlético).



El Celta — que quedó 11mo con 34 puntos— estuvo cerca de marcar por segunda ocasión cuando Iago Aspas hizo un cobro de tiro libre que apenas desvió el centrocampista brasileño Casemiro en la barrera y el esférico se estrelló en el poste en los minutos finales.

El Madrid, que a media semana concretó su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones al eliminar al Atalanta, no contó con el capitán Sergio Ramos, quien no hizo el viaje a Vigo debido a una molestia en un tobillo.

Athletic iguala 1-1 con Eibar en derbi vasco

Yuri Berchiche (minuto 9) marcó la diana con la que el Athletic Bilbao igualó 1-1 con el Eibar, por los que convirtió Kike García (17) en el derbi vasco.



El Athletic marcha 9mo con 35 puntos; Eibar es antepenúltimo con 23.

El duelo fue detenido unos minutos en el complemento después de que cayó un dron en el campo.