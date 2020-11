Conocé los ganadores de las ocho ediciones de la Vuelta El Heraldo   

La Vuelta ciclística más grande del país, nacida como un aporte para la sociedad, está lista para arrancar con la novena edición.



La competencia siempre se ha hecho a beneficio de una institución necesitada y en esta ocasión el apoyo será para todos los afectados por el paso de los huracanes Eta e Iota.



Es preciso recordar la lista de ganadores que se sumaron desde la primera Vuelta, que se llevó a cabo el 7 de octubre de 2012. En esa edición el ganador fue Jorge Torres, quien se puso el maillot en un marco con más de 700 participantes nacionales e internacionales.



En 2013, año de la segunda entrega de esta competencia tan esperada por los ciclistas, el campeón fue el hondureño Armando Orellana, quien se convirtió en el más rápido de la categoría Elite con un tiempo de 3:28:33 horas.



Pablo César Cruz, quien fue uno de los favoritos para la tercera Vuelta de 2014, se anunció

triunfante al llegar a la meta con un tiempo de 3:34:35, con solo cuatro segundos por delante del competidor Allan Hernández de Comayagua.



Para la cuarta disputa de la Vuelta, correspondiente a 2015, el ceibeño Jorge Torres ganó por segunda vez la Elite. El campeón llegó a la línea del triunfo a eso de la 9:31 de la mañana, después de haber culminado los 42 kilómetros definidos para esa ocasión.



Luego para la quinta contienda realizada en 2016 y a la que llegaron alrededor de 1,600 ciclistas, el vencedor de la Vuelta El Heraldo fue el guatemalteco Esdras Morales, con un tiempo de 3:16:16.



Bryan Mendoza, el corredor originario de Santa Ana El Salvador y que llegó con 19 años a la sexta edición de la Vuelta El Heraldo, se convirtió en el ganador de esa competencia de 2017.

El salvadoreño no escondió su alegría: "Me siento muy agradecido con Dios y mi familia por haber conquistado esta competencia internacional".



En la siguiente entrega de la mayor competencia ciclística de Honduras (2018), por tercera vez Jorge Torres se coronó como el más veloz de esa séptima Vuelta. El multicampeón contó que "realizar los 123.6 kilómetros en 3 horas y 418 minutos no fue fácil, pero gracias a Dios obtuve el premio".



Torres, quien ha participado todos los años, dedicó la victoria a su hija y a su madre, que tenía un año de haber fallecido.



Para finalizar el recuento de la ocho vueltas anteriores, el campeón en 2019 fue Luis López. El originario de Siguatequeque, Comayagua, se convirtió en un referente del ciclismo nacional e internacional.



Sin duda, la Vuelta El Heraldo ha logrado no solamente ayudar a quienes más lo necesitan, sino también impulsar a los deportistas profesionales e, incluso, a familias enteras para compartir momentos felices, saludables y de mucha solidaridad.