La increíble razón por la que el Barcelona rechazó a Mbappé

BARCELONA, ESPAÑA.- El exdirectivo del Barcelona, Javier Bordas, reveló al diario español, Mundo Deportivo, que en el 2017 la institución catalana tuvo la posibilidad de fichar al francés Kylian Mbappé por 100 millones de euros.

Todo esto sucedió luego de la controversial salida de Neymar del club, quien se marchó al Paris Saint-Germain (donde ahora es compañero de Mbappé) a cambio de 222 millones de euros.

Pese a la “cómoda” cifra que el Barça pudo pagar el Mónaco por la promesa francesa, el club catalán declinó esa posibilidad y prefirió hacerse de los servicios de Ousmane Dembélé. Javier Bordas reveló porque sucedió todo esto.

“Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Real Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar”.

Incluso Bordas reveló que el presidente del Mónaco prefería que Mbappé se fuera al Barcelona, para así no reforzar al PSG, por lo que estaba dispuesto a aceptar 100 millones por el delantero francés.

Sin embargo, Robert Fernández, exdirector deportivo del Barça, prefería el fichaje de Dembélé, ya que la partida de un extremo como Neymar era mejor suplirla con otro extremo de acuerdo a su criterio.

Finalmente, Kylian Mbappé terminó recalando en el PSG, quienes terminaron pagando 180 millones de euros al Mónaco y se ha convertido en la estrella principal junto a Neymar.