Pogba renueva por un año con el Manchester United

MANCHESTER, INGLATERRA.- El Manchester United habría utilizado una cláusula en el contrato de Paul Pogba para renovar por una temporada al centrocampista francés, hasta 2022, anunciaron varios medios británicos.



El club no lo ha hecho oficial, pero en conferencia de prensa, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer aseguró este viernes, al ser preguntado por el futuro de Pogba, cuyo contrato acaba al término de la actual temporada: "Paul es jugador nuestro y lo será aún por dos años".

Casi todos los grandes contratos que firma el United tienen cláusulas que permiten al club renovar de manera unilateral los acuerdos por un año suplementario, explicó Sky Sports, precisando que en el caso de Pogba la cláusula se activó antes del parón internacional.



Durante la tregua, Pogba volvió a dejar en el aire su futuro, al hablar desde la concentración francesa que su "sueño" sería jugar en el Real Madrid. "¿Por qué no un día?".

"Pero estoy en Mánchester, amo a mi club, quiero seguir jugando bien y disfrutando aquí. Voy a darlo todo para devolver al club al lugar que merece", añadió inmediatamente, aunque no fue tan claro a la hora de hablar de una posible renovación.



"Prefiero concentrarme en la pelota y en la reanudación. a mí no me han dicho nada, no he hablado de renovar (...) Habrá un momento en el que el club vendrá a hablarme de ello, a proponerme algo o no. Por el momento no hay nada".

