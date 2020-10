México: Chicharito es descartado para amistosos europeos

Hernández suma 48 goles con el Tri y es su máximo anotador histórico, pero no ha sido citado por su país desde septiembre del año pasado.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con la notoria ausencia de su goleador histórico Javier Hernández, el técnico Gerardo Martino reveló los nombres de 26 jugadores con los que hará frente a dos partidos amistosos en Europa.



El “Chicharito” Hernández, quien juega para el LA Galaxy de la MLS desde esta temporada, apenas ha marcado un gol desde que llegó al club estadounidense y recién se recuperó de una lesión en la pantorrilla.

Antes de eso, Martino ya había dejado en claro que Raúl Jiménez, de notable desempeño con el Wolverhampton de la Liga Premier inglesa, era su delantero titular.



“De Javier Hernández simplemente preferí que los delanteros sean Raúl Jiménez, Alan Pulido y Henry Martín, no hay nada más que eso”, dijo Martino la noche del miércoles tras la victoria 3-0 en un amistoso ante Guatemala.



En una rueda de prensa virtual del Galaxy, Hernández dijo que “seguiré trabajando para que vuelva a aparecer”.



El argentino Martino, quien dirigió al Atlanta United de la MLS, convocó a tres jugadores de esa liga, incluyendo a Pulido. El ariete del Sporting Kansas City no era tomado en cuenta desde mayo de 2018, previo al Mundial de Rusia cuando quedó fuera de la lista del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio.

“En el análisis de los jugadores que tenemos para elegir, está Raúl Jiménez y hace tiempo que queríamos ver a Alan Pulido, ya lo teníamos considerado en marzo, valoramos el hecho de que pueda venir a entrenar y conocerlo personalmente”, dijo Martino. “Dentro de los cuatro centrodelanteros que estuvieron en los entrenamientos en México, valoramos el rendimiento que ha tenido Henry y por eso es él es el que viaja del medio local”.



El “Tata” Martino aprovechará el viaje a Europa para trabajar con algunos jugadores jóvenes que militan en ese continente. Tal es el caso de Jesús Gómez, defensor del Boavista de Portugal. También están Gerardo Arteaga y Omar Govea, quienes militan en clubes de Bélgica, y Diego Lainez, de poco rodaje desde que llegó al Real Betis de España.



“Tanto Omar Govea como Jesús Gómez, son jugadores que están ubicados desde un primer momento. Empezamos a ver la participación que Gómez tenía en su equipo y tenemos la oportunidad importante de poder observarlo", agregó el entrenador. “En cuanto a Diego es un chico con mucho futuro, con muchas posibilidades y lo que tenemos que hacer es apuntalarlo, darle lugar para que pueda entrenar con nosotros y veremos si tiene condiciones para tener minutos”.



México enfrentará a Holanda en Amsterdam el próximo miércoles y el martes 13 de octubre se enfrentará a Argelia, en La Haya.



Una parte de los jugadores de la liga local viajarán más tarde a Europa y otros más lo harán cuando concluya su participación en la 13era del torneo Apertura local, entre ellos Martín del América.



Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, se ha quejado abiertamente por el llamado que hizo Martino a sus jugadores para entrenar para un partido ante Guatemala que no se realizó en fecha FIFA.



“Somos conscientes que nos estamos aprovechando de la benevolencia de los clubes y los entrenadores, pero hace un año que no jugamos y ante la categoría de los rivales que tenemos adelante nos pareció una oportunidad inmejorable. Así que decidimos jugar tratando de no ser tan imprudentes con los clubes”, dijo Martino.





