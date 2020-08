"Keylor me ha felicitado", afirmó Sergio Rico tras defender la portería del PSG contra el Leipzig

LISBOA, PORTUGAL.- El arquero del París Saint-Germain, Sergio Rico, consideró que su equipo fue totalmente superior al RB Leipzig (3-0), este martes en semifinales de la Liga de Campeones, y dijo que su compañero Keylor Navas, lesionado, le felicitó por su actuación.



"Estoy muy contento por haber tenido esta oportunidad de jugar. No tuve mucho tiempo de juego este año, pero estoy muy contento por esta recompensa, que premia el trabajo diario, el entrenamiento. Intento esforzarme al máximo en cada entrenamiento, toda la temporada, por el equipo y para ayudar a Keylor, mi compañero", dijo el portero español a la televisión RMC Sport.

Sergio Rico, que terminó el partido imbatido, ocupaba la portería del PSG por la lesión que sufrió en un muslo el costarricense Keylor Navas durante la semifinal ganada al Atalanta (2-1).



"Él no podía estar aquí hoy, pero me ha felicitado. Estoy muy orgulloso y muy contento con todo el trabajo que he hecho este año", afirmó.



Sobre el partido ante el conjunto alemán, Rico consideró que el campeón francés consiguió un triunfo contundente y merecido.

"Cuando estamos así, es difícil detenernos. La superioridad del PSG fue completa y total, tanto en la posesión como en las ocasiones. Hoy, el PSG estuvo por encima del Leipzig. Con esta intensidad es difícil que nos pongan en problemas", apuntó.



La gran pregunta ahora es quién ocupará la portería del PSG el domingo en la final.



"No lo sé. Esperamos a ver lo de Keylor, en qué estado está. Pase lo que pase, me esforzaré al máximo para el equipo", aseguró.

