Beckham logra su primer fichaje bomba para el Inter Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Después de varios años prometiendo ambiciosos planes para el Inter Miami, David Beckham cerró este jueves su primer gran fichaje con el centrocampista Blaise Matuidi, campeón del Mundo con Francia, y sigue buscando a un delantero estrella para su franquicia de la MLS.



Matuidi, de 33 años, cerró esta semana una etapa de tres temporadas y tres 'Scudettos' con la Juventus para incorporarse al Inter de Miami, un equipo debutante en la liga de fútbol norteamericana (MLS).



"Contar con un campeón del mundo de la calidad de Blaise en nuestro nuevo equipo es un motivo de orgullo para nosotros, los propietarios, como para nuestros aficionados", se felicitó Beckham, uno de los dueños del equipo de Florida que llegó a ser compañero de Matuidi en el Paris SG en la temporada 2012/2013.

VEA: Sin público y con medidas de bioseguridad se reanudará el Apertura en Honduras



A un año de la Eurocopa, Matuidi estaba comprometido por una temporada más con la Juve pero, según la prensa italiana, no entraba en los planes del flamante nuevo técnico del club piamontés, Andrea Pirlo.



Para el Inter, que no ha comenzado con buen pie su andadura en la MLS sumando cinco derrotas en cinco partidos, la incorporación del francés puede suponer un salto de calidad en el equipo que dirige el uruguayo Diego Alonso.



"Blaise es uno de los mejores centrocampistas de su generación", resumió Paul McDonough, director deportivo del club.



Beckham y el resto de propietarios esperan que la llegada de Matuidi, titular con los 'Bleus' en el triunfo en la Copa del Mundo de 2018, no impacte solo en el campo sino que aumente el atractivo de Miami como destino de grandes figuras del fútbol mundial.



"Traer a un jugador ganador de la Copa del Mundo que estaba jugando en la Juventus y que todavía tiene mucho buen fútbol para dar muestra la ambición del club", dijo Alonso. "Queremos jugadores ganadores, jugadores con un gran presente y que puedan ayudarnos a construir un gran futuro para poder competir contra los mejores equipos de la MLS".



- Relevo de Kaká, Villa y Henry -

El trabajo del Inter para reforzar su plantilla para el final de temporada no termina con los fichajes de Matuidi, por quien no tuvieron que pagar traspaso, y del defensa argentino Leandro González Pírez, firmado a principios de julio procedente del Tijuana mexicano.



A corto plazo, el objetivo es un delantero que materialice las oportunidades que está generando el equipo, sobre todo a través de las botas del mediapunta mexicano Rodolfo Pizarro.

VEA: VIDEO: La increíble falla de Neymar ante el Atalanta



Todas las derrotas del Inter han sido por solo un gol de desventaja, dos de ellas en la temporada regular y tres en el torneo 'MLS is Back' que terminó esta semana en Disney World (Orlando) y en el que la franquicia de Beckham fue eliminada en la fase de grupos.



El Inter consiguió que Matuidi no tenga que ocupar una de las dos plazas de Jugador Designado (jugador franquicia) que tenía libre - la otra la ocupa Pizarro - dejando espacio para la llegada de otra figura internacional.



Para esa plaza están sonando nombres como el uruguayo Edinson Cavani, actualmente sin equipo tras su salida del Paris Saint-Germain, el colombiano Radamel Falcao (Galatasaray) e incluso el también charrúa Luis Suárez (FC Barcelona).



Por ahora, el proyecto en el que viene trabajando Beckham desde que colgó las botas en 2013 contará con el único campeón de un Mundial que milita actualmente en la liga norteamericana.



Matuidi toma así el relevo de otros campeones del mundo que han jugado en la MLS en sus 25 años de historia, como el alemán Lothar Matthäus, el brasileño Kaká, el español David Villa, el francés Thierry Henry - que este año volvió a la liga como entrenador del Montreal Impact - y el propio Andrea Pirlo.

ADEMÁS: EN VIVO: Atalanta vence 1-0 al PSG en el segundo tiempo