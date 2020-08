Leo Messi es la esperanza del Barça para intentar alzar la Champions

BARCELONA, ESPAÑA.-Tras disparar todas las alarmas en el final de temporada, el capitán del Barcelona Leo Messi regresa el sábado a la Champions contra el Nápoles buscando dar un paso más hacia esa "copa tan linda", que se le resiste desde 2015.



Sin Supercopa de España, eliminado en Copa del Rey y tras perder la Liga española a manos del Real Madrid, la Liga de Campeones se convierte en el objetivo del astro argentino y su equipo para salvar la temporada.



De paso, un éxito continental serviría para calmar las aguas que bajaban muy turbulentas en la última parte de la temporada, cuando el propio Messi dio la voz de alarma.

"Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil ganar la Champions, quedó demostrado que ni para ganar la Liga", lanzaba el 16 de junio pasado tras perder 2-1 con Osasuna y, de paso, el campeonato español.



- 'Cambiar muchísimo' -

Messi apuntaba a un "equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean fácil y nos hacen gol".



"Si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no, el partido del Nápoles lo vamos a perder también", remataba Messi, que concluye contrato con el Barça en junio del próximo año.



Sus palabras sorprendieron a propio y extraños, coincidiendo, además, con informaciones de la radio Cadena Ser asegurando que el astro argentino había parado las negociaciones para su renovación.



El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reaccionaba rápidamente afirmando que veía a Messi "retirándose" en el Barça y el propio astro argentino se encargaba de poner calma tras el último partido de Liga.



"Ya hicimos autocrítica a nivel interno. No hay más que hablar", zanjaba Messi, tras marcar un doblete en la goleada 5-0 al Alavés en la última jornada de Liga.



Esos dos goles contribuían a que el capitán azulgrana ganara su séptimo trofeo 'Pichichi' como mejor goleador de LaLiga con 25 goles.



Messi superó los seis 'Pichichis' de Telmo Zarra, convirtiéndose en el artillero que más veces ha conseguido ese trofeo.

Una pequeña alegría antes de encarar el nuevo reto de la Champions, tras unos días descanso que Messi animaba a que sirvieran para "limpiar la cabeza" y afrontar bien el partido del Nápoles.



- 'Demostrar el cambio' -

"No hay nada más que hablar sino demostrar el cambio", advertía Messi, que ahora está centrado en lograr su quinta 'Orejona' tras las de 2006, 2009, 2011 y 2015.



"Le gusta esa sensación que le produce escuchar la música de la Champions antes de los partidos. Sentir que se encuentra en el escaparate futbolístico más importante del mundo. Es ahí cuando Leo es capaz de dar lo mejor de sí", escribió el diario Marca.



Aunque esta temporada Messi, segundo mejor goleador histórico de la Champions con 114 goles por detrás de Cristiano Ronaldo (129), apenas ha marcado dos goles en la competición continental, el capitán azulgrana volvió en gran forma tras el parón por la pandemia de coronavirus.



En los últimos once encuentros de LaLiga, el astro argentino ha participado marcando o dando asistencias en 17 de los 23 tantos anotados por el Barça.



Frente al Nápoles, el capitán azulgrana volverá a ser el centro de su juego, al que buscan todos sus compañeros, para intentar seguir acercándose a "esa copa tan linda" de la que hablaba el astro argentino hace dos años.