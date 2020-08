Seis equipos reconocen a Lin Zelaya como presidente de la Liga Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La presión por “dar golpe de Estado” a Wilfredo Guzmán sigue latente. La mayoría de equipos está decidida a sacar de Will de la presidencia de la Liga Nacional. Ayer seis clubes (Vida, Real Sociedad, Platense, Honduras de El Progreso, Real de Minas y Marathón) enviaron una carta al vicepresidente de la LigaSalvida, Héctor Lin Zelaya, en la que reconocen como presidente al dirigente motagüense y desconocen a Guzmán.

El escrito de cada uno de los seis clubes es dirigida al “señor Héctor Zelaya” y en ella se reconoce como “presidente por ley” al exjugador de los Azules. El artículo 53, en su inciso 15, afirma “en caso de que se produzca una vacante del cargo de presidente por renuncia o imposibilidad permanente, el vicepresidente asumirá sus funciones hasta la próxima asamblea ordinaria de la Liga en donde se elegirá al presidente por el resto del mandato”.

El jueves pasado, siete clubes (los seis mencionados más Motagua) enviaron una carta a la Liga Nacional y le dieron 48 horas a Guzmán para que interpusiera su renuncia, sin embargo el dirigente no se ha manifestado al respecto. Vencido el plazo, reconocieron a Lin.

Préstamo de Banhprovi

Los equipos le pidieron a Lin que “en su condición de presiden en ley” y “ante el silencio del licenciado Wilfredo Guzmán sobre la solicitud de renuncia” convocara “a sesión extraordinaria de junta directiva de Liga Nacional, basándose en el artículo 46 de los

estatutos vigentes”.

Los conjuntos solicitaron la reunión para ayer a las 5:00 de la tarde” para tratar el tema del “préstamo de Banhprovi”, así como el “informe sobre la manera que se ejecutarán los fondos para dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad y cierre de la sesión”.

Los clubes pidieron que se invitara a los presidentes de los seis equipos con derecho a voz, sin embargo la reunión solicitada no se llevó a cabo ayer.

“El grupo de los sietes presidentes que no están de acuerdo con Wilfredo Guzmán lo quieren destituir. Me pregunto: ¿qué es lo que van a hacer?, ¿van a cambiar realmente las cosas en la Liga Nacional?”, cuestionó en sus redes sociales el exportero de Olimpia,

Carlos Prono.

"¿De qué dignidad me hablan?”

El otrora guardarredes argentino cuestionó: “Lo que me llama poderosamente la atención es por qué no corren o por qué no se apresuran para hacer este tipo de reuniones para solventar los problemas de los jugadores y entrenadores. ¿Por qué no se apuran para pagarle los salarios a los jugadores?, ¿con qué moral pueden hablar la mayoría de esos dirigentes cuando a los jugadores y entrenadores les deben cuatro meses en un torneo de

cinco meses ?”.

Prono cuestionó que no se veía la misma beligerancia en estos dirigentes para hablar de las “canchas de terror en las que se juega” y también recordó que a los jugadores les hacen firman un finiquito a la par de los contratos para que no puedan reclamar en el futuro. “¿De qué dignidad me hablan? Por favor”, tiró fuerte Prono ante la postura de los clubes que quieren bajar de la silla a Wilfredo Guzmán. Salvo Olimpia, Real España y UPNFM, las demás escuadras quieren la cabeza de Will. En horas de la noche, la Liga Nacional emitió un comunicado en el que dejó claro que Wilfredo Guzmán sigue siendo el máximo jerarca de la entidad. Hay conflicto...