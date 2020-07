París SG gana 4-0 al Celtic en adiós de Thiago Silva al Parque de los Principes

PARÍS, FRANCIA.-El París SG goleó al Celtic de Glasgow por 4-0, este martes en partido amistoso de preparación que sirvió también para que el capitán parisino, el brasileño Thiago Silva, se despidiese del Parque de los Príncipes, donde se autorizó la presencia de 5, 000 aficionados.



Kylian Mbappé (1), Neymar (25), Ander Herrera (48) y Pablo Sarabia (67) anotaron los goles del París SG, que el próximo viernes jugará en el Stade de France la final de la Copa francesa frente al Saint Etienne.



Será la primera de las tres grandes citas que le quedan al PSG hasta que acabe esta temporada, una vez la Ligue 1 fue dada por concluida por la pandemia del nuevo coronavirus, siendo el título para el equipo parisino.

El 31 de julio, el PSG jugará contra el Lyon la final de la Copa de la Liga, aunque la cita más esperada por los seguidores parisinos llegará el 12 de agosto, con el primero de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atalanta italiano, en la inédita 'Final 8' que la UEFA organizará en Lisboa.



- "Espero irme por la puerta grande" -

Antes, el 5 de agosto, el equipo que entrena Thomas Touchel podría disputar otro amistoso de preparación en el Parque de los Príncipes, en el que Thiago Silva podría tener la última ocasión para despedirse de la que ha sido su casa los últimos ocho años, pero este partido no está aún confirmado.



El brasileño, en su probablemente último partido en el Parque, dijo haber sentido "mucha emoción".



"Recuerdo la última vez que jugué en Maracaná con el Fluminense y fue parecido, difícil, pero no se ha acabado aún la historia y tenemos tres copas por ganar. Espero poder irme por la puerta grande", añadió.



Preguntado por su mejor recuerdo en el club, Silva destacó su primer partido en el Parque de los Príncipes y, sobre todo, "el gol que marqué al Chelsea" en Stamford Bridge, en la prórroga, y que sirvió para que los parisinos se clasificasen para los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Silva admitió que "no esperaba estar tanto tiempo (en el club). Ocho años son muchos, Estoy orgulloso,. Mis hijos han crecido aquí, en Francia y yo también he crecido, como jugador y como hombre", dijo emocionado.



Thiago Silva, que prolongó su contrato durante dos meses para poder acabar la temporada con el París SG, se mostró imperial este martes en defensa.



Acompañado en el eje central de la defensa por su compatriota Marquinhos, el veterano jugador de 35 años recibió el cariño de los aficionados, con varias pancartas de apoyo y agradecimiento y un cántico en su honor al final del partido.



- Kylian se queda -

Silva fue un testigo de excepción del festival ofensivo parisino, que al minuto de juego ya iban ganando: Neymar sorprendió a la defensa escocesa con un pase en profundidad para Mbappé y el joven campeón del mundo superó en el mano a mano al arquero del Celtic.



Además del gol, la buena noticia para los parisinos fue que Mbappé confirmó que la próxima temporada seguirá vistiendo la camiseta del PSG. "Estaré acá una cuarta temporada", declaró al canal BeIn Sport.



"Los 50 años del club es una fecha importante para la entidad, para los aficionados, para todo el mundo, por lo que estaré aquí pase lo que pase", enfatizó el delantero de 21 años.



La otra gran estrella parisina, el brasileño Neymar anotó el segundo, con un disparo a la altura del punto de penal que fue desviado a la red por un defensa.



Nada más comenzar la segunda parte, el español Ander Herrera anotó el tercero aprovechando un mal rechace de la defensa escocesa (48) y cerró la cuenta so compatriota Sarabia, con una volea cruzada tras un pase del italiano Marco Verratti.



Los 5.000 espectadores admitidos en el estadio, entre ellos grupos ultras, se comportaron y respetaron las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno francés por la pandemia.



En la víspera, la ministra de Deportes Roxana Maracineanu amenazó con obligar a disputar los partidos a puerta cerrada si no se respetaban las consignas, en momentos en los que el país teme una nueva ola de contagios al COVID-19.