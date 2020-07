Tres futbolistas del Lille dan positivo al covid-19  

MOUSCRON, BÉLGICA.-Los jugadores de Lille francés, Renato Sanches, Jonathan Ikoné y Jonathan Bamba dieron positivo al covid-19, reveló este sábado su entrenador Christophe Galtier, que aprovechó para insistir a la ciudadanía en el respeto a las normas sanitarias.



"Han pillado el covid-19. Están en casa y esperamos verles de vuelta pronto. Se les sigue a diario", reveló Galtier después de un partido amistoso de pretemporada que su equipo jugó en Bélgica.



"Se hicieron las pruebas el lunes y revelaron que han contraído el virus. Están en casa aislados, están bien y veremos las próximas pruebas", añadió el técnico.

Los test se realizaron a la vuelta de una semana de vacaciones, en la que Renato Sanches, por ejemplo, marchó a Portugal, su país de origen. "No puede viajar porque tiene que dar negativo en dos test para poder hacerlo", precisó.



El entrenador del Lille aprovechó para criticar el comportamiento de los franceses tras el confinamiento, lo que hace temer una segunda oleada de contagios.



"He tenido ocho días de fiesta y he visto cómo nos comportamos... sigamos así y volveremos a estar todos confinados (...) Hay que ser más firmes en la toma de decisiones y tener una mayor responsabilidad individual en el respeto de los gestos de protección", reclamó.

