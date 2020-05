"Retrasar la Copa América fue una decepción, pero lógico", consideró Messi

MADRID, ESPAÑA.-El capitán del Barcelona y de la selección argentina, Lionel Messi, admitió que fue "una decepción" que se aplazara la Copa América, pero lo consideró "normal y lógico" ante la situación creada por la pandemia del nuevo coronavirus.



"Retrasar la Copa América fue una enorme decepción, pero desde luego era normal y lo más lógico", aseguró Messi este miércoles en la página web de la marca deportiva Adidas.



"La Copa iba a ser un gran acontecimiento para mí este año y tenía una ilusión muy grande de volver a jugarla", añadió el capitán de la Albiceleste.



El pasado 17 de marzo, la Conmebol decidió desplazar a junio y julio de 2021 la Copa América, que iba a disputarse este año en Argentina y Colombia.

"Fue duro cuando me enteré del aplazamiento, pero lo comprendí perfectamente", afirmó Messi, que tras unas semanas confinado como el resto de España por la pandemia, ha empezado de nuevo a entrenar con el Barça.



"No podemos pensar en lo que estamos dejando atrás este año. Es mejor pensar en el futuro", insistió el '10', que mira a la vuelta de la competición en España, donde la Liga podría retomarse el fin de semana del 12 de junio con partidos a puerta cerrada.



Jugar sin público "implica una serie de desafíos. La preparación a nivel grupal es igual que para cualquier otro partido, pero sí que es verdad que individualmente hay que prepararse y mentalizarse a jugar sin gente porque es muy raro".



"Pero, es normal que, si se vuelve, sea de esa manera después de todo esto que estamos viviendo. Con todo lo que está pasando en el mundo es perfectamente comprensible", añadió Messi, que no oculta que tiene "muchas ganas de volver a competir".



"Será como empezar de nuevo", considera, concluyendo que "técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente".

