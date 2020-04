El presidente del Brescia se contagió de coronavirus

ROMA, ITALIA.- El presidente del Brescia Massimo Cellino, una de las provincias de la región de Lombardía (Italia) más afectadas por la pandemia de coronavirus, anunció que se contagió, así como su hija.



"Tuve importantes dolores en los huesos", señaló sobre los síntomas el dirigente de 63 años el sábado en una entrevista con el diario La Repubblica.



Cellino regresó a su ciudad de origen, Cagliari, en Cerdeña, hace unos días, tras "tres semanas de cuarentena en Brescia".



Una de las voces más importantes contra retomar el campeonato italiano, suspendido el 9 de marzo, el presidente del Brescia subrayó su desacuerdo, calificando el posible regreso de "una locura".



"De Siervo (director general de la Serie A) me llamó y me pidió si estaba preparado para jugar en un terreno neutro. Le dije que no lo estaba, sin importar el caso. La temporada debe finalizar como está, no podemos de ninguna manera ir más allá del 30 de junio. He escuchado hablar de octubre. Es una locura", explicó.



Cellino incluso había anunciado que daría de baja a su equipo si la temporada se retomaba. En Italia han fallecido más de 23,000 personas desde el comienzo de la pandemia, el segundo país con más fallecimientos tras Estados Unidos.